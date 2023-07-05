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Сі Цзіньпін застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні, – Financial Times

Це було зроблено під час державного візиту лідера Китаю до Москви в березні.

Сі Цзіньпін застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні, – Financial Times
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

"За словами західних і китайських офіційних осіб, Сі Цзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні", – повідомляє видання.

Зазначається, що особисте послання було зроблено під час державного візиту лідера Китаю до Москви в березні.

За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю з відновлення зіпсованих зв'язків з Європою, адже повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило Москву і її союзника Пекін в протиріччя з більшою частиною континенту.

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Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу узгодили принципи відносин із Китаєм і закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

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