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У Брянський області "невідомі партизани" знищили безпілотником російський РЕБ "Діабазол". Відео

Цей РЕБ встановлено на машині "Урал". 

У Брянський області "невідомі партизани" знищили безпілотником російський РЕБ "Діабазол". Відео
Фото: скріншот

У Брянський області (Росія) ударом безпілотника-камікадзе знищено комплекс РЕБ "Діабазол" на базі машини "Урал". Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За словами ДПСУ, це зробили "невідомі брянські партизани". Прикордонники також опублікували відео наближення БпЛА до цілі.

"І знову невідомі брянські партизани атакували окупаційні війська на рідній Брянщині! Дроном камікадзе знищено комплекс РЕБ «Діабазол» на базі Урал", – йдеться у повідомленні. 

Р37-ВА – модифікація станції П-37 "МЕЧ" – рухома двокоординатна станція радіолокації (РЛС) кругового огляду наведення і цілевказівки. Призначена для ведення радіолокаційної розвідки повітряних цілей, забезпечення наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам.

Коли саме відбулося знищення ворожої цілі на російській території – не уточнили. Влада Брянської області заявила, що "обстріли" були, зокрема, сьогодні вночі. 

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