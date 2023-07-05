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Білоруська Православна Церква запросила до себе монахів з Києво-Печерської лаври

Керівництво білоруських православних вирішило висловити занепокоєння ситуацією навколо Києво-Печерської лаври.

Білоруська Православна Церква запросила до себе монахів з Києво-Печерської лаври
Фото: УПЦ

Синод Білоруської Православної Церкви (БПЦ) запрошує монахів Києво-Печерської лаври переїхати до Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Синоду БПЦ.

Також Синод БПЦ зазначив, що на його думку “українська влада продовжує віроломні посягання на велику святиню всіх православних віруючих, не залишаючи безбожних спроб розорити колиску Православної віри східнослов'янських народів”.

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Синод БПЦ нагадав, що намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) перебуває під арештом, а інші священнослужителі лаври позбавлені можливості відправляти Божественну літургію та інші богослужіння.

В БПЦ занепокоєні і фейковою новиною стосовно вивезеня культурних цінностей з Києво-Печерської лаври на Захід, а також приписом Міністерства культури України насельникам Києво-Печерської лаври залишити територію обителі.

Нагадаємо, представники московського патріархату завадили опечатати вивільнені корпуси Києво-Печерської лаври. В.о. голови заповідника заявив, що керівництво тепер вимушене звернутись до правоохоронців, щоб держава змогла використовувати це майно за призначенням.

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