Головне за день. Вівторок, 4 липня

Ворожий удар по Первомайську, 30 бойових зіткнень на сході, безпекова ситуація на ЗАЕС, теракт у Тель-Авіві. Яким запам’ятається 496-й день повномасштабної війни.

У місті Первомайський в Лозівському районі Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Росіяни вдарили по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні, влучили по парковці біля девʼятиповерхівки.

Про це у Телеграм повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов і міністерство внутрішніх справ.

Станом на 18.27 Синєгубов розповів про 43 потерпілих. Із них - 12 дітей. П'ятьом особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих - середній та легкий.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 30 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях росіян і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також наші захисники відбили атаки росіян на Куп’янському напрямку в районі південніше Новоселівського Луганської області, на Бахмутському - в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, а також у районі міста Мар’їнка. На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Росіяни за добу завдали зокрема 35 авіаційних ударів та здійснили близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 липня – в нашій новині.

Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції, окупованої терористами з 4 березня 2022 року.

"За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", - розповіли в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Управління наголосило, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

У разі вибуху на окупованій росіянами Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади. На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник", - порадили у відомстві.

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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Таку підсумкову декларацію ухвалили на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері.

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Президент України Володимир Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності США.

За словами Зеленського, "лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі зі сміливих здатні передавати свободу від покоління до покоління".

Глава держави відзначив допомогу США у протидії російській агресії та додав, що "українська сміливість опановує американську зброю та убезпечує демократію, яку ми з вами цінуємо однаково".

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської лаври прийшла комісія Міністерства культури опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври. Вже традиційно роботі комісії почали перешкоджати представники УПЦ МП.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП таки не дали комісії перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.

Подробиці – в новині.

Україна вислала на консультації посла Грузії Георгія Закарашвілі через знущання владою Грузії з ув’язненого громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

На виконання доручення президента Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ було викликано посла Грузії Закарашвілі, якому висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії Саакашвілі, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання з громадянина України.

"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Щонайменше семеро осіб поранені внаслідок нападу в Тель-Авіві. Підозрюваний – палестинець із Західного берега, повідомила поліція. Нападника застрелили, пише Haaretz.

Нападник на пікапі врізався в групу людей на тротуарі на вулиці Пінхаса Розета. Після цього він вийшов із машини та завдав людям поранень ножем.

Троє поранених у важкому стані. Двоє – в середньому, інші поранені легко.

Речник ХАМАС назвав теракт "першою відповіддю" за ізраїльську контртерористичну операцію в Дженіні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!