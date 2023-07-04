Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

На Авдіївському напрямку наші бійці продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях росіян і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також наші захисники відбили атаки росіян на Куп’янському напрямку в районі південніше Новоселівського Луганської області, на Бахмутському - в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, а також у районі міста Мар’їнка.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три - по зенітно-ракетних комплексах, один - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Тим часом росіяни протягом доби завдали ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдали 35 авіаційних ударів та здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнали втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосували ствольну та реактивну артилерію. Протягом поточної доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області;

та росіяни здійснили невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнали втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосували ствольну та реактивну артилерію. Протягом поточної доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області; на Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації загарбники намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мали. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області;

напрямку протягом доби за підтримки авіації загарбники намагалися витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мали. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області;

українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області; на Авдіївському противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області;

противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області;

росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб також повідомив, що у тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області зафіксували розміщення підрозділу російських окупаційних військ.

"Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством", - розповіли в українському командуванні.

Нагадаємо, росіяни вдарили нині по житловому кварталу міста Первомайський. У результаті обстрілу станом на вечір 4 липня було відомо про понад чотири десятки потерпілих.

Тим часом на Бердянському напрямку українські захисники просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.