Через останні події довкола Запорізької атомної станції було ухвалене рішення щодо посилення північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Сергій Наєв у телеграм-каналі.

Він наголосив, що робота в цьому напрямку "не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово".

"Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони", - додав Наєв.

Командувач підкреслив, що розвідка "працює досить ефективно".

"Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що можливий підрив росіянами Запорізької АЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони.

Тим часом у травні стало відомо, що понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ. Ймовірно, ворог готує провокацію.

Днями Держприкордонслужба України повідомила, що Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер", обстановка на кордоні зараз лишається контрольованою. А Президент Зеленський зазначив, що війська "Вагнера", які "переселяться" у Білорусь, звичайно, створюють загрозу, але після невдалого заколоту у Росії ніякого серйозного ризику їх угрупування не несе.