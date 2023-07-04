Навчання пілотів на F-16 ще не розпочалися, – Ігнат

Вивчається, де і яку кількість українських пілотів можуть прийняти на навчання.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 іще не розпочалися, представники Повітряних сил "займаються цим питанням щодня".

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Процес пішов, але навчання ще не розпочато. Власне, такі маємо реалії, але очікуємо позитивних рішень”, – сказав речник.

За його словами, представники командування Повітряних сил та інших відомств "займаються цим питанням щодня". Зокрема, перебуваючи за кордоном, вивчають бази і проводять консультації з партнерами: де, на яких підставах, хто буде навчати українських льотчиків. Авіаційна коаліція у консультаціях з українською стороною "проводить роботу, планування, графіки”, зазначив Ігнат.

Він зауважив, що чимало країн мають навчальні бази і центри, і вивчається, де і яку кількість українських пілотів можуть прийняти на навчання.

"Ми повинні зрозуміти, що без процесів, які необхідно пройти, – а це навчання пілотів, інженерів та інші процеси, підготовка інфраструктури, передача (літаків – ред.) поки неможлива, на це потрібен час”, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вчора повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 починає затягуватися.

1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 наразі ще немає.

18 червня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти шість місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння цих літаків, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.