Графік навчання українських пілотів на F-16 починає зсуватись, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що одна з країн-партнерів через помилку в розрахунках так і не почала навчання українських пілотів на F-16, хоча обіцяла почати це у червні.

Про це повідомляє Європейська правда.

"У червні тренування не розпочались. Це означає, що графік починає зсуватись… Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально пришвидшити цей процес", – розповів Кулеба.

Він додав, що раніше був упевнений в отриманні Україною винищувачів в перші місяці 2024 року.

Кулеба зазначив, що йдеться не лише про навчання льотчиків та інженерів, але й про підготовку інфраструктури та "ухвалення необхідних правових рішень, власне, про передання літаків".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував початок навчань українських пілотів на F-16 у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань. За словами Резнікова, цю програму зараз готують.