В разі теракту на ЗАЕС евакуація із зони ураження буде безкоштовною, - Верещук

Евакуація із територій, які можуть опинитися в зоні ураження при теракті на ЗАЕС, буде безкоштовною.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Так, у них є така змога. Вони можуть зателефонувати на гарячі лінії ОВА або 15 48 - до нас. Я знаю, що в п’ятницю телефонували на гарячу лінію люди з Нікополя, і ми сьогодні організовуємо евакуацію з Дніпропетровської області разом з ОВА”, - відповіла вона на запитання, чи є змога евакуюватися у людей, які можуть опинитися в зоні ураження від імовірного теракту на ЗАЕС.

Верещук додала, що провела нараду з питань евакуації з головами ОВА, які доповідали про плани евакуації.

Зокрема, Запорізька ОВА планує евакуацію з 23 населених пунктів, 4 територіальних громад.

“Ми чітко розуміємо, скільки там дітей, скільки маломобільних, скільки людей з інвалідністю, які потребують додаткового догляду. Отже, є розуміння, що робити, є підготовчі процеси, і ми їх проходимо”, - запевнила міністерка.

Вона зазначила, що евакуація включає потяги, харчування і проживання. Якщо люди виїдуть і зафіксують своє місце перебування, вони зможуть отримати і статус переселенця, і довідку.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що можливий підприв росіянами ЗАЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони.