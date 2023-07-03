Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули 5 осіб

Сьогодні, 3 липня, російські окупанти обстріляли Сумську, Миропільську, Білопільську, Юнаківську, Хотінську, Краснопільську, Великописарівську, Шалигинську та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів, було зафіксовано 170 вибухів.

По Сумам росіяни вдарили БПЛА Shahed 136. Внаслідок влучань було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних авто та приміщення школи. Попередньо відомо про двох загиблих та 19 поранених.

Шалигинську громаду обстріляли з артилерії, внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів та одного поранено.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, загинув місцевий житель. Також було пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду, а іншим обстрілом - ще три приватні житлові будинки.

Середино-Будську та Білопільську громади обстріляли з мінометів, а Хотінську - з мінометів та з артилерії.

По Миропільській громаді пустили ракети з гвинтокрила, а Краснопільську обстріляли з артилерії.

Крім того, по Великописарівській громаді ворожий БПЛА скинув два ВОГи. Також росіяни завдали по ній ударів з мінометів та АГС, в результаті одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, у Сумах оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дронами з боку РФ.