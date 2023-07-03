Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку, - Маляр

Ворог активно реагує на всі дії українських підрозділів і створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, тут триває "двобій за перехоплення ініціативи".

"Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - розповіла Маляр.

Заступниця глави Міноборони повідомила, що на південному фланзі в районі Кліщіївки українські військові просуваються із боями, а на північному фланзі тривають бойові дії.

"В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - додала Маляр.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають угруповання, в якому більш ніж 180 тисяч військових.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр.