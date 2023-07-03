Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку, - Маляр

Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, тут триває "двобій за перехоплення ініціативи".
"Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - розповіла Маляр.
Заступниця глави Міноборони повідомила, що на південному фланзі в районі Кліщіївки українські військові просуваються із боями, а на північному фланзі тривають бойові дії.
"В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - додала Маляр.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають угруповання, в якому більш ніж 180 тисяч військових.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр.