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Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку, - Маляр

Ворог активно реагує на всі дії українських підрозділів і створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку, - Маляр
Фото: Український Свідок

Знову загострилась ситуація на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, тут триває "двобій за перехоплення ініціативи". 

"Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", - розповіла Маляр.

Заступниця глави Міноборони повідомила, що на південному фланзі в районі Кліщіївки українські військові просуваються із боями, а на північному фланзі тривають бойові дії. 

"В самому Бахмуті також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику та завдати нам максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога", - додала Маляр.

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Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають угруповання, в якому більш ніж 180 тисяч військових.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр. 

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