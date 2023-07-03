Росія за добу застосувала 20 "шахедів" і завдала 44 авіаудари по Україні. На чотирьох напрямках - важкі бої, - Генштаб

Протягом доби російські окупанти застосували три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У результаті протиповітряного бою українські захисники знищили 14 ворожих дронів.

Крім того, загарбники завдали 44 авіаційні удари та здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут тривають важкі бої, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та п'ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 липня така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області;

та росіяни завдали авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеренарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області;

загарбники здійснили безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області; на Авдіївському ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області;

ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі 14 атак росіян у районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області;

українські захисники відбили усі 14 атак росіян у районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснили обстріли більш ніж 10 населених пунктів, зокрема, це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснили обстріли більш ніж 10 населених пунктів, зокрема, це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, РФ уночі 3 липня атакувала Кіровоградську область, а протягом доби била по ще 10 областях. Так, на території Хмельницької області сили протиповітряної оборони знищили ударні БпЛА типу "Шахед".

У Міноборони повідомили, що минулого тижня українським бійцям вдавалося знищувати в середньому кожні 70 хвилин російські цілі високої пріоритетності.