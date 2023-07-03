​Під Мелітополем росіяни мінують сільськогосподарські угіддя

Окупанти не зважають на те, що територією пересуваються місцеві цивільні.

У Запорізькій області російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У полях під Мелітополем вкотре зафіксували гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину.

У Спротиві зазначили, що загарбники не зважають на людей та мінують засіяні поля і ґрунтові дороги, якими користуються жителі та їздить сільськогосподарська техніка.

Людей закликали бути пильними та обмежити своє пересування потенційно небезпечними ділянками.

Нагадаємо, на вільних від окупантів територіях фіксують нещасні випадки через вибух ворожих мін і вибухонебезпечних предметів. Так, у Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор. А в Ізюмі на Харківщині в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.