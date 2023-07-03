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Залужний і Шаптала відвідали Рівненську АЕС

Вони опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками.

Залужний і Шаптала відвідали Рівненську АЕС
Фото: Oksana Parafeniuk /The Washington Post

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

«Спільно з президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками задля аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції», — сказано у повідомленні.

Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації.

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Раніше Залужний розповів, що можливий підрив росіянами Запорізької АЕС не зупинить контрнаступ Сил оборони. 

Також президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські війська готують "терористичний акт з викидом радіації" на окупованій Запорізькій АЕС.

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