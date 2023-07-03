ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України, − NYT

Після вторгнення в Україну у РФ зріс попит на інструменти для контролю телекомунікацій та активізувалося створення таких програм.

Федеральна служба безпеки Росії отримала доступ до нових технологій стежень за спілкуванням у месенджерах − як своїх громадян, так і мешканців окупованих територій України.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times, яка посилається на документи постачальників технологій для російських силовиків.

Видання зазначає, що після вторгнення в Україну у РФ зріс попит на інструменти для контролю телекомунікацій і активізувалося створення таких програм. “Останні два десятиліття російські лідери щосили намагалися контролювати Інтернет. Щоб виправити це, вони замовили системи для прослуховування телефонних дзвінків та незашифрованих текстових повідомлень. Потім вони вимагали, щоб провайдери інтернет-послуг зберігали записи всього трафіку”, − зазначає NYT.

За користувачами слідкують у месенджерах, технології дозволяють моніторити розташування телефонів, ідентифіковувати анонімних користувачів соціальних мереж і проникати в облікові записи.

Більшість фірм, які створюють технології, належать “Citadel Group” − компанії, яка колись частково контролювалася Алішером Усмановим, який потрапив під час санкції Європейського Союзу як один із “улюблених олігархів” Путіна. Серед цих компаній зокрема є “МФІ Soft”, “Vas Experts” і “Protei”.

Програма NetBeholder, створена “МФІ Soft”, може визначати, коли люди здійснюють голосові дзвінки або надсилають файли в зашифрованих чат-програмах, таких як Telegram, Signal і WhatsApp. “Це дає ФСБ доступ до важливих метаданих, наприклад, хто з ким розмовляє, коли і де, а також про те, чи прикріплений файл до повідомлення”, − пише газета.

Програмне забезпечення не може перехоплювати текст повідомлення, але може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, відстежувати контакти користувача та тріангулювати, які телефони перебували у певних місцях у певний день. Щоб отримати таку інформацію в минулому, уряди були змушені вимагати її у виробників додатків, таких як Meta, якій належить WhatsApp.

Інша програма може збирати паролі, які вводяться на незашифрованих вебсайтах.

Protei, зі свого боку, пропонує продукти, які пететворюють аудіо на текст для перехоплених телефонних дзвінків, і навіть інструменти виявлення “підозрілої поведінки”.

Нові інструменти насторожили експертів з безпеки та розробників зашифрованих сервісів. Хоча багато хто знав, що така продукція теоретично можлива, не було відомо, що зараз її виготовляють росіяни.

Деякі інструменти зашифрованих програм та інші технології стеження почали поширюватися за межі Росії. Маркетингові документи свідчать про спроби продажу продукції в Східній Європі та Центральній Азії, а також в Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці. У січні Citizen Lab повідомила, що обладнання Protei використовувалося іранською телекомунікаційною компанією для реєстрації використання Інтернету та блокування вебсайтів. Використання цих програм також виявили в окупованих Росією регіонах України.

У Telegram і Signal заявляють, що замаскувати трафік не можна, але вбудовані функції месенджерів можуть ускладнити його відстеження. WhatsApp вважає, що інструменти стеження є "загрозою для приватного життя у всьому світі".

Нагадаємо, британська газета Financial Times написала, що у месенджері Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних. Зловмисники часто мають зв'язок з Росією.