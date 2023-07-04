У Сумах розібрали завали будинку, в який влучив російський дрон

Завали будинку в Сумах, в який напередодні влучив російський БПЛА, розібрали, а мешканців будинку евакуювали.

Про це розповів міський голова Сум Олександр Лисенко, інформує Радіо Свобода.

«Інформації [про людей під завалами - ред.] немає. ДСНС повідомляє про те, що вони все вже обстежили і сьогодні з впевненістю можна сказати, що людей під завалами немає, всі евакуйовані», – сказав міський голова.

За його словами, людей розселили, зараз вирішується питання надання матеріальної допомоги.

«Ми надали можливість розміститися в гуртожитках, багато людей поїхало до рідних та близьких. Також ми сьогодні збираємо всіх мешканців цього будинку і будемо обговорювати питання різних видів матеріальної допомоги, тому що розуміємо, в якій сьогодні ситуації вони перебувають», – зазначив він.

Нині, як розповів Лисенко, не увесь будинок є безпечним, тому доступ мешканцям відкрили тільки до частини будинку. Штаб, організований обласною військовою адміністрацією, зараз досліджує можливість відновлення житла.

«Поки що допуску до всіх квартир немає, є допуск тільки до однієї частини будинку. Зараз відбувається засідання штабу, всі працівники потрібних структур працюють над тим, аби вирішити, коли можна починати масштабні будівельні роботи з відновлення житла», – повідомив він.

Нагадаємо, що у Сумах внаслідок вибуху були пошкоджені два житлових будинки. Місто атакували російські дрони.

У вівторок, 4 липня, у Сумах оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дронами з боку РФ.

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.