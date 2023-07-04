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На Запоріжжі росіяни обстріляли 16 населених пунктів, є поранений

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці.

На Запоріжжі росіяни обстріляли 16 населених пунктів, є поранений
Фото: Юрій Малашко

Російська армія за добу обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області, у Гуляйполі поранений чоловік.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів Запорізької області. Авіацією вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з БПЛА атакував Кам'янське, з РСЗВ бив по Левадному та Новодарівці, 56 артилерійських ударів припало по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, П'ятихатках, Кам'янському, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах на лінії вогню", - зазначив Малашко.

За його інформацією, у Гуляйполі 51-річний чоловік опинився під обстрілом, його доправили до медичного закладу.

Начальник ОВА зауважив, що надійшло 64 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в області.

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Нагадаємо, що у Запорізькій області російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя.

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