На Запоріжжі росіяни обстріляли 16 населених пунктів, є поранений

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці.

Російська армія за добу обстріляла 16 населених пунктів Запорізької області, у Гуляйполі поранений чоловік.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів Запорізької області. Авіацією вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з БПЛА атакував Кам'янське, з РСЗВ бив по Левадному та Новодарівці, 56 артилерійських ударів припало по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, П'ятихатках, Кам'янському, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах на лінії вогню", - зазначив Малашко.

За його інформацією, у Гуляйполі 51-річний чоловік опинився під обстрілом, його доправили до медичного закладу.

Начальник ОВА зауважив, що надійшло 64 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в області.

Нагадаємо, що у Запорізькій області російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя.