За минулу добу ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів і 29 дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 231 тисячі військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила більше 231 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 231030 (+770) осіб ліквідовано

танків - 4059 (+2)

бойових броньованих машин - 7908 (+9)

артилерійських систем - 4252 (+32)

РСЗВ - 647 (+6)

засоби ППО - 394 (+3)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3602 (+29)

крилаті ракети - 1264 (+0)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6843 (+9)

спеціальна техніка - 590 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.