Росіяни зосередили близько 180 тисяч своїх солдатів на сході України

Лимансько-куп'янський напрямок продовжує залишатися лідером за ворожими обстрілами зі ствольної та реактивної артилерії.

Російські окупанти зосередили приблизно 180 тисяч своїх солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, 120 тис. - на лимансько-куп'янському напрямку.

Про це повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Там (на лимансько-куп'янському напрямку, - ред.) зібрано досить потужне угруповання - понад 120 тис. ворожих військ. Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи, також підрозділи т.зв. бойового армійського резерву "БАРС", територіальні війська. З того, що нове з'явилося - штурмові роти "Шторм Z"", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що по всій зоні відповідальності російські окупанти зосередили понад 180 тисяч солдатів.

"На Бахмутському (напрямку, - ред.) - десь у районі 50 тисяч", - зазначив спікер.

Лимансько-куп'янський напрямок продовжує залишатися лідером за ворожими обстрілами зі ствольної та реактивної артилерії. Так за добу противник 595 разів обстріляв українські позиції, було здійснено 8 штурмів позицій українських сил, 16 авіанальотів. Під час відбиття штурмів 57 окупантів було знищено, 78 дістали поранення, трьох взято в полон.

Крім того, було знищено ворожий танк Т-72, 2 БМП, БТР 80, гаубицю Д-30 і польовий склад із боєприпасами.

Нагадаємо, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби там відбулось понад 40 бойових зіткнень.