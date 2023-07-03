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Від 4 липня на столичних ярмарках припинена торгівля швидкопсувними продуктами

Очікується, що заборона триватиме до 31 липня.

Від 4 липня на столичних ярмарках припинена торгівля швидкопсувними продуктами
"Зіньківська ковбаса" (чорна) з Хмельниччини занесена до енциклопедії гастрономічної спадщини України.
Фото: suspilne.media

На київських ярмарках від вівторка 4 липня буде припинена реалізація швидкопсувних продуктів. Очікується, що заборона триватиме до 31 липня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, заборона стосується свіжого м’яса, м’ясопродуктів та ковбасних виробів, морепродуктів, живої та свіжомороженої риби, молока і молочної продукції, кондитерських виробів з кремом тощо. 

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КМДА уточнює, що тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства “Світоч” і “Київська спадщина”.

Нагадаємо, автоматична мережа датчиків вимірювання рівня радіації в Києві збільшилась ще на два пристрої. Нові датчики встановили в Голосіївському та Святошинському районах Києва за рахунок меценатів, без залучення бюджетних коштів.

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