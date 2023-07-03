На двох східних напрямках росіяни тримають 180 тис. військових

На Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають угруповання, в якому більше 180 тисяч військових.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

"Там (на Лимано-Куп’янському напрямку – ред.) зібрано доволі потужне угруповання, більше 120 тис. ворожих військових. Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи. Також підрозділи бойового армійського резерву "Барс", територіальні війська. Також із того, що нове з’явилося, штурмові роти "шторм Z", які набираються при їхніх військкоматах з людей, в яких є проблеми із криміналом. По всій нашій зоні (Східного угруповання військ – ред.) більше 180 тисяч… За своєю довжиною зона Лимано-Куп’янського напрямку більша і тому ворог там більше концентрується. На Бахмутському – близько 50 тисяч військових", - сказав він.

Нагадаємо, що як заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр.

29 червня Генштаб заявив, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку.