Зеленський провів "тривалу і плідну" розмову з канцлером Німеччини перед Вільнюським самітом НАТО

Ішлося також про ситуацію на фронті, останні події у Росії та Білорусі та продовження зернової угоди.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Зеленського, бесіда була "тривала і плідна".

Сторони скоординували свої позиції перед Вільнюським самітом НАТО і обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Ми поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан зернової угоди та важливість її продовження", - розповів глава держави.

У твітері Олаф Шольц зазначив, що разом із Зеленським закликають до продовженні роботи "зернової ініціативи".

#Ukraine can be certain of our constant and unwavering support for as long as it takes. I have just reaffirmed that in a phone call with @ZelenskyyUa. Together, we call for an extension of the #grainagreement in light of the global food situation. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 3, 2023

Також Зеленський подякував за останній оборонний пакет від Німеччини і багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро.

"Зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації Формули миру. Домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі", - додав Президент.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті країни-члени Альянсу знайдуть спільну позицію щодо України.

Тим часом Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "конкретику в "антибудапештському" стилі".

В ОП повідомили, що рішення про візит президента Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, все буде залежати від ситуації на полі бою.