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На саміті країни НАТО знайдуть спільну позицію щодо України, - Столтенберг

Водночас він попередив, що не готовий робити припущення, що саме вирішать на саміті.

На саміті країни НАТО знайдуть спільну позицію щодо України, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Лідери країн НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

Про це заявив у середу, 28 червня, на пресконференції у Брюсселі генсек організації Єнс Столтенберг, інформує Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що ми знайдемо спільну позицію щодо України", - сказав він.

Водночас Столтенберг попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

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Нагадаємо, що блок НАТО все ще уникає конкретних заяви про більші гарантії щодо вступу України. Столтенберг 14 червня заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення. 

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. 

Також Столтенберг заявив, що блок НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні на саміті, який у липні пройде у Вільнюсі.

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