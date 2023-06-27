Єрмак сподівається, що скоро відбудеться візит Зеленського в Індію

Скоро відбудеться візит Президента України Володимира Зеленського в Індію.

Таке сподівання озвучив на зустрічі з журналістами глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що також йдеться про візит індійського прем'єра Нарендри Моді.

Нагадаємо, під час минулих вихідних у Данії провели зустріч із представниками держав, які відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну. Ці переговори організувала Україна для обговорення основних принципів миру. Серед запрошених країн були Індія, Південна Африка та Бразилія.

До цього Президент Зеленський призначив послів до Індії, Бразилії та Колумбії.

Раніше глава ОПУ висловив думку, що для отримання підтримки країн, які досі зберігають дружні відносини з РФ, як-от Бразилія та Індія, слід запросити відвідати Київ зірок із цих держав.