"Подивимося, чи буде результат": Єрмак про завтрашні переговори Ватикану і Москви

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на інформацію про поїздку спецпредставника Папи Римського Франциска до Москви у середу, 28 червня.
Як зазначив Єрмак під час зустрічі з журналістами, "ми не потребуємо посередників з Росією, бо не віримо у перемовини з Росією".
Глава ОПУ підкреслив - якщо представник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі говоритиме з Москвою щодо звільнення українських полонених та повернення викрадених, то українська сторона це вітає. "Але подивимося, чи буде результат", - додав Єрмак.
Нагадаємо, італійський кардинал Маттео Дзуппі перебуватиме у російській столиці 28-29 червня. Ватикан заявляє, що "головна мета ініціативи – заохотити жести гуманності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та знайти шляхи для досягнення справедливого миру”.
На початку червня Дзуппі зустрічався з Президентом Зеленським. Тоді йшлося про гуманітарну взаємодію України і Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.