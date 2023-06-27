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"Подивимося, чи буде результат": Єрмак про завтрашні переговори Ватикану і Москви

Глава ОПУ заявив, що Україна вітатиме такі перемовини, якщо вони стосуватимуться звільнення наших полонених та повернення викрадених.

"Подивимося, чи буде результат": Єрмак про завтрашні переговори Ватикану і Москви
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак
Фото: надано пресслужбою

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на інформацію про поїздку спецпредставника Папи Римського Франциска до Москви у середу, 28 червня.

Як зазначив Єрмак під час зустрічі з журналістами, "ми не потребуємо посередників з Росією, бо не віримо у перемовини з Росією". 

Глава ОПУ підкреслив - якщо представник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі говоритиме з Москвою щодо звільнення українських полонених та повернення викрадених, то українська сторона це вітає. "Але подивимося, чи буде результат", - додав Єрмак.

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Нагадаємо, італійський кардинал Маттео Дзуппі перебуватиме у російській столиці 28-29 червня. Ватикан заявляє, що "головна мета ініціативи – заохотити жести гуманності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та знайти шляхи для досягнення справедливого миру”.

На початку червня Дзуппі зустрічався з Президентом Зеленським. Тоді йшлося про гуманітарну взаємодію України і Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

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