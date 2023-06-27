"Подивимося, чи буде результат": Єрмак про завтрашні переговори Ватикану і Москви

Глава ОПУ заявив, що Україна вітатиме такі перемовини, якщо вони стосуватимуться звільнення наших полонених та повернення викрадених.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на інформацію про поїздку спецпредставника Папи Римського Франциска до Москви у середу, 28 червня.

Як зазначив Єрмак під час зустрічі з журналістами, "ми не потребуємо посередників з Росією, бо не віримо у перемовини з Росією".

Глава ОПУ підкреслив - якщо представник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі говоритиме з Москвою щодо звільнення українських полонених та повернення викрадених, то українська сторона це вітає. "Але подивимося, чи буде результат", - додав Єрмак.

Нагадаємо, італійський кардинал Маттео Дзуппі перебуватиме у російській столиці 28-29 червня. Ватикан заявляє, що "головна мета ініціативи – заохотити жести гуманності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та знайти шляхи для досягнення справедливого миру”.

На початку червня Дзуппі зустрічався з Президентом Зеленським. Тоді йшлося про гуманітарну взаємодію України і Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.