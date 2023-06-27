Спецпредставник Папи Римського Франциска приїде завтра до Москви

Італійський кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний представник Папи Римського Франциска, цього тижня відвідає Москву після візиту до Києва.

Про це пише The Guardian з посиланням на Ватикан.

У заяві йдеться, що Дзуппі буде в російській столиці в середу і четвер.

“Головна мета ініціативи – заохотити жести гуманності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації та знайти шляхи для досягнення справедливого миру”, – йдеться у повідомленні.

З ким кардинал зустрінеться у Москві невідомо.

Нагадаємо, Дзуппі 6 червня зустрівся у Києві з релігійними лідерами, а також президентом України Володимиром Зеленським. Посланець Папи Римського передав Зеленському листа від понтифіка. Президент наголосив під час зустрічі, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

13 травня Папа Франциск прийняв Зеленського на аудієнції у Ватикані. Це була друга зустріч Папи і президента України, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Зеленським по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року.