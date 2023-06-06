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Посланець Папи Римського передав Зеленському листа від понтифіка

Президент наголосив, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

Посланець Папи Римського передав Зеленському листа від понтифіка
Володимир Зеленський і Маттео Дзуппі
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Співрозмовники обговорили гуманітарну взаємодію України і Святого Престолу в межах реалізації української формули миру. Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

"Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

"Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - пояснив президент.

Він наголосив, що  лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора й принести справедливий мир на українську землю.

Співрозмовники також детально обговорили імплементацію української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Фото: Офіс президента

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану, а також у  питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених ініціатив і передав Зеленському лист від Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, Папа Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію щодо війни в Україні. Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, але поки що подробиць не розкривають.

Напередодні стало відомо, що Папа  хоче направити своїх представників до президентів України та Росії, щоб спробувати домогтися припинення вогню у війні. 

13 травня Папа Франциск прийняв Зеленського на аудієнції у Ватикані. Це була друга зустріч Папи і президента України, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Зеленським по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року.

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