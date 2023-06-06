МЗС: "ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на "твіт" Організації Об’єднаних Націй про святкування Дня російської мови за кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

"ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?", - написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023

Раніше у твітері ООН з'явилося таке повідомлення: "Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою".

Організація також ретвітнула публікацію російських представників.

"Цілі в галузі сталого розвитку – це загальний заклик до дій щодо викорінення злиднів, захисту планети і забезпечення того, щоб усі люди жили в мирі та процвітанні", - йдеться в дописі.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН допомагає нелюдам відчути безкарність.

“Безкарність – це рушійна сила і основна російська зброя. Допоки ці нелюди відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ. А безкарність нелюдам дозволяє відчути навіть глобальна міжнародна організація, яка покликана підтримувати мир у світі. Сьогодні, в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови”, – написав Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні вранці Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський після екстреного засідання РНБО повідомив, що доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Також погодили комплекс міжнародних заходів для притягнення Росії до відповідальності.

За даними правоохоронців, станом на 11 ранку евакуйовано 885 громадян. Близько 11 години в МВС також повідомили, що двоє поліцейських були поранені під час евакуації.

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не грати в російську гру “не все так однозначно”.

"Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою”, – наголосив Кулеба.