Підрив дамби Каховської ГЕС: Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не підігрувати російській пропаганді

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не грати в російську гру “не все так однозначно”, зазначаючи, що Україна може бути причетною до підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це міністр повідомив у Twitter.

"Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою”, – наголосив Кулеба.

За його словами, ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно".

Infuriating to see some media report “Kyiv and Moscow accusing each other” of ruining the Kakhovka dam. It puts facts and propaganda on equal footing. Ukraine is facing a huge humanitarian and environmental crisis. Ignoring this fact means playing Russia’s “not all obvious” game. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС, яка була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.