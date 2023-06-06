Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ГоловнаСуспільствоВійна

Підрив дамби Каховської ГЕС: Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не підігрувати російській пропаганді

Міністр обурився висвітленням теми підриву греблі в деяких засобах масової інформації.

Підрив дамби Каховської ГЕС: Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не підігрувати російській пропаганді
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав західні ЗМІ не грати в російську гру “не все так однозначно”, зазначаючи, що Україна може бути причетною до підриву дамби Каховської ГЕС.

Про це міністр повідомив у Twitter.

"Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою”, – наголосив Кулеба.

За його словами, ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно".

 

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС, яка була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies