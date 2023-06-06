Росія негайно має бути визнана країною-терористом, – Подоляк про підрив росіянами Каховської ГЕС

Також для неї мають послідувати усі жорсткі юридичні наслідки.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС Росія негайно має бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками.

Про це він написав у Twitter.

“Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених пунктів, завдано колосальної шкоди екології”, – написав Подоляк.

Він зазначив, що це ще один умисний злочин у межах Єдиного глобального злочину РФ у XXI столітті – організації масштабної війни в Європі. Росія негайно має бути визнана країною-терористом з усіма жорсткими юридичними наслідками.

#Росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху #ЗСУ, які наступають; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених… pic.twitter.com/BLnBBm89kj — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

Нагадаємо, Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатома, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що евакуювати з Херсонської області доведеться щонайменше 16 000 людей. Це ті, хто опинився в критичній небезпеці.