Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, – Шмигаль

При цьому більшість із населених пунктів є окупованими.

Через підрив цієї ночі росіянами дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення”, – написав прем’єр.

Він зазначив, що наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва.

Оцінюються наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена.

Денис Шмигаль заявив, що знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня держави.

“Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи”, – написав прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що зараз першочергове завдання — допомогти людям у районах затоплення.

Зазначимо, що більшість із 80 населених пунктів, яким загрожує затоплення, є окупованими.

Нагадаємо, Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатома, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що евакуювати з Херсонської області доведеться щонайменше 16 000 людей. Це ті, хто опинився в критичній небезпеці.