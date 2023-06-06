Підрив росіянами Каховської ГЕС: прокуратура розпочала розслідування за статтею “екоцид”

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею “екоцид”.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 6 червня 2023 близько 3:00 години ночі російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. Вона була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягінка, Львов, Одрадо-Камʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільська, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС.