Посилення фільтрації на окупованих територіях України

Після того, як в кремлі проголосили про анексію тимчасово окупованих територій України, на цих територіях, були посилені процеси фільтрації місцевого населення через створення нових каральних органів окупантів. Важливим елементом посилення фільтрації, можна вважати посилення каральної системи окупантів, через створення представництв федеральних органів влади на тимчасово окупованих територіях України. Замість так званого «МДБ» (спецслужба НЗФ «ЛНР» та «ДНР») та «народної міліції» (поліція НЗФ «ЛНР» та «ДНР») з’явилися наступні силові структури окупантів: росгвардія, поліція МВС рф, ФСБ, військова поліція міністерства оборони рф, спецпідрозділи швидкого реагування ФСІН рф. Також з’явилися такі структури, як міграційна служба рф, котру теж можна віднести до силових органів окупантів, через проведення примусової паспортизації рф місцевого населення, а також здійснення заходів депортації тих людей, які відмовились писати заяви про відмову від Українського громадянства.

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Коли окупаційна армія рф захопила нові території України, то там почалася фільтрація місцевого населення яке намагалося виїхати з окупованої території, та залишалося у своїх домівках. Але фільтрацію місцевого населення проводили військові окупанти, у яких на той час не було чіткої організованої структури на окупованих територіях після 2022 року. На даний час ситуація змінилась на гірше. Кремль створив на окупованих територіях мережу силових органів окупантів, які постійно працюють над тим, щоб громадяни України, які не хочуть миритися з окупантами – були знищені або заарештовані. Окупанти навіть придумали такий термін – «пособники противника» (мовою оригіналу). На даний час фільтраційні заходи для мешканців тимчасово окупованих територій проводяться кожен тиждень.

Мета фільтрації – виявлення на тимчасово окупованих територіях України місцевих мешканців, які вважають себе українцями, відмовляються отримувати паспорт громадянина рф, заперечують проти відмови від українського громадянства, є активними глядачами українських змін та ін., з метою їх депортації, арешту або знищення.

Відповідальна за проведення фільтраційних заходів у містах – росгвардія; на кордонах тимчасово окупованої території України та рф – прикордонна служба ФСБ рф; на внутрішніх блокпостах між містами тимчасово окупованої території – військова поліція міністерства оборони рф.

Наразі окупанти також зробили перелік контрольно-пропускних пунктів через які місцеві мешканці можуть виїхати з окупованої території. 9 березня 2023 року губернатор Ростовської області підписав указ № 20 «Про додаткові заходи щодо реалізації Указу Президента Російської Федерації від 19 жовтня 2022 р. № 757». Указом запроваджуються додаткові заходи безпеки при перетині кордону з рф з окупованими частинами Луганської та Донецької областей. Згідно з повідомленнями місцевих мешканців, які перетинали кордон окупованих територій з РФ, стало відомо, що на контрольно-пропускних пунктах охочих як залишити, так і в'їхати на тимчасово окуповані території, продовжують здійснювати повний комплекс фільтраційних заходів – дактилоскопія, фотографування, перевірка вмісту мобільного телефону та обов’язковий допит зі співробітниками ФСБ. Зазначені дії проводяться лише щодо жителів окупованих територій, які мають громадянство України та осіб, які мають статус особи без громадянства або громадянина іноземної держави. Загалом процедури фільтрації на кордоні можуть тривати від 6 до 42 годин. Були випадки, коли прямо з кордону людей затримували та вивозили у невідомому напрямку.

Окремий вид фільтрації проводиться у тимчасових пунктах розміщення біженців з тимчасово окупованих територій України. Ці пункти сконцентровані у Воронезькій та Ростовській областях, де також проводяться рейди з фільтрації. В цих таборах, фільтраційні заходи здійснюють співробітники міграційної служби рф, які також в примусовому порядку оформлюють паспорта громадянина рф.

У містах фільтрацію здійснює росгвардія, яку можна порівняти з фашистською - «гестапо», яка здійснювала функції таємної політичної поліції на окупованих фашистами територіях в 1941-1945 роках. Так само і росгвардія, з моменту створення цих підрозділів на окупованих територіях, налагодила мережу інформаторів, сексотів, а також ввела практику доносів. Наприклад, якщо хтось напише, що ти постійно дивишся новини з України – FREEDOM або телемарафон «Єдині новини», або постійно заходиш на інформаційні сайти України, то до тебе прийде росгвардія та проведе арешт, а також здійснить обшуки у родичів та близьких друзів. Далі буде допит з тортурами, де з арештованого будуть за допомогою фізичного впливу намагатись отримати прізвища інших проукраїнські налаштованих мешканців, а вже потім з вибитими показами будуть приходити до людей, про яких на допиті повідомив арештований.

Для того, щоб зрозуміти масштаби фільтрації, «Східна правозахисна група» та «Інститут стратегічних досліджень та безпеки» через свої джерела на окупованих територіях України з'ясували, що з січня 2023 року по травень 2023 року, тільки по лінії росгвардії було затримано 1043 особи за підозрою в підтримці України, а також в розповсюджені проукраїнських настроїв, що вважається окупантами, як екстремізм. Фільтраційні заходи також проводяться на внутрішніх блок-постах, які контролюються військовою поліцією міністерства оборони рф. Крім фільтраційних заходів військова поліція окупантів намагається відловлювати дезертирів та ухилянтів від призову окупаційними адміністраціями. Військова поліція міністерства оборони рф також здійснює багато затримань на внутрішніх блок-постах, але на даний час ми тільки працюємо над встановленням точної інформації.

Також змінився підхід окупантів і до затриманих. Для тих, хто не пройшов фільтрацію в структурі ФСІН рф (федеральна служба виконання покарань) створили додаткові виправні центри, які знаходяться на окупованій частині Луганської та Донецької областей, де людей залучають до примусової праці під наглядом конвою. Ці виправні центри були створені відповідно до розпорядження голови уряду рф мішу стіна №97 від 23.01.2023 року.

Фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території України для місцевих мешканців стали постійним явищем. Головна мета фільтрації – це зменшення кількості дорослого проукраїнськи налаштованого населення в окупації. Доречі, якщо затримали бітьків з дітьми, то дітей автоматично забирають у дитячий будинок, а потім можуть і депортувати поки батьки знаходяться у місцях позбавлення волі. Окупанти модернізували машину репресій на тимчасово окупованих територіях України, посилили процеси фільтрації, зробивши її нормою життя для місцевого населення тільки з однією метою – знищення української самоідентичності у людей. Масові арешти, низька кількість примусово виданих паспортів рф, виїзд місцевих з окупованих територій показує спротив місцевого населення та страх окупантів, який проявляється в звірячому ставленні до Українців в окупації, як кажуть місцеві - вони нас ненавидять тому що бояться.