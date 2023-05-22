Пропаганда "русского міра" на окупованій частині Херсонщини - страшна, - ОВА

Заступник голова ОВА підкреслив, що попри це є впевненість у тому, що абсолютна більшість людей - патріоти України.

Пропаганда "русского міра" на окупованій частині Херсонщини - страшна. Попри це є впевненість у тому, що абсолютна більшість людей залишається патріотами України

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Зараз ситуація у тимчасово окупованих громадах складна. Вона складна як в гуманітарному плані - це фактично гуманітарна катастрофа, так само вона дуже складна в безпековому плані. Ми розуміємо, що там інші ризики - постійна фільтрація, обшуки, арешти, тиск на людей стосовно реалізації програми примусової паспортизації. Почастішали проблеми з електро- та водопостачанням. Постійні ротації і, як наслідок, обкрадання наших людей по колу. Пропаганда русского міра - страшна. Психологічно, витримувати цих покидьків дуже важко", - розповів Соболевський.

За його словами, вдається підтримувати звʼязок з усіма "нашими людьми" і що вони "вірять у звільнення, підтримують один одного і ризикуючи власним життям надають інформацію українським військовим".

"Вони борються за Україну так само, як і борються вже звільнені громади. Херсонщина здала екзамен на патріотизм. Ну, а крапку у цьому театрі абсурду російської навали, яка повірила у свою безкарність, поставлять наші Сили оборони", - додав заступник очільника Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни запустили фейкову радіостанцію - на частоті 90,2 FM окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. В ОВА заявили, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати жителів регіону.

Також Росія через свої пропагандистські канали взялася поширювати дезінформацію, що “Захід знищує канонічне православ’я в Україні”.