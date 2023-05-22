Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ГоловнаСуспільствоВійна

Пропаганда "русского міра" на окупованій частині Херсонщини - страшна, - ОВА

Заступник голова ОВА підкреслив, що попри це є впевненість у тому, що абсолютна більшість людей - патріоти України.

Пропаганда "русского міра" на окупованій частині Херсонщини - страшна, - ОВА
Фото: EPA/UPG

Пропаганда "русского міра" на окупованій частині Херсонщини - страшна. Попри це є впевненість у тому, що абсолютна більшість людей залишається патріотами України

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Зараз ситуація у тимчасово окупованих громадах складна. Вона складна як в гуманітарному плані - це фактично гуманітарна катастрофа, так само вона дуже складна в безпековому плані. Ми розуміємо, що там інші ризики - постійна фільтрація, обшуки, арешти, тиск на людей стосовно реалізації програми примусової паспортизації. Почастішали проблеми з електро- та водопостачанням. Постійні ротації і, як наслідок, обкрадання наших людей по колу. Пропаганда русского міра - страшна. Психологічно, витримувати цих покидьків дуже важко", - розповів Соболевський.

За його словами, вдається підтримувати звʼязок з усіма "нашими людьми" і що вони "вірять у звільнення, підтримують один одного і ризикуючи власним життям надають інформацію українським військовим". 

"Вони борються за Україну так само, як і борються вже звільнені громади. Херсонщина здала екзамен на патріотизм. Ну, а крапку у цьому театрі абсурду російської навали, яка повірила у свою безкарність, поставлять наші Сили оборони", - додав заступник очільника Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни запустили фейкову радіостанцію - на частоті 90,2 FM окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. В ОВА заявили, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати жителів регіону.

Також Росія через свої пропагандистські канали взялася поширювати дезінформацію, що “Захід знищує канонічне православ’я в Україні”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies