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Митрополит УПЦ МП з Буковини, який називав ПЦУ "церквою антихриста", отримав підозру від СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Митрополит УПЦ МП з Буковини, який називав ПЦУ "церквою антихриста", отримав підозру від СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час літургій митрополит зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

"Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика", - йдеться в повідомленні.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ та освячував російських загарбників під час окупації.

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