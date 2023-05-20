СБУ повідомила про підозру російському генералу, який керував окупацією Харківщини

Під його командуванням загарбники окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 11-го армійського корпусу Західного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Рузинського.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на «прорив» державного кордону України для захоплення Харківської області. Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових. Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок».

Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав армійську штурмову авіацію, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ «Смерч».

Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в Балаклії, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців. За ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив більше 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського. А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію Росії, де наразі переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.