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Російська армія втратила ще 670 військових

 Ворог також позбувся танків, ББМ, артилерійських систем та засобів ППО.

Російська армія втратила ще 670 військових

За минулу добу російська армія втратила ще 670 військовослужбовців, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу противника становлять приблизно 202 430 осіб.

Окрім того, ворог позбувся танків, ББМ, артилерійських систем та засобів ППО:

  • танків ‒ 3781 (+4), 
  • бойових броньованих машин − 7382 (+5), 
  • артилерійських систем – 3229 (+19), 
  • РСЗВ – 564 (+0), 
  • засоби ППО ‒ 325 (+6),
  • літаків – 308 (+0), 
  • гелікоптерів – 294 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

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Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

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