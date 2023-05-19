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​Ворог видає бажане за дійсне: Маляр прокоментувала заяви росіян про повне захоплення Бахмута

ЗСУ контролюють південно-західну частину міста.

​Ворог видає бажане за дійсне: Маляр прокоментувала заяви росіян про повне захоплення Бахмута
Фото: Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Україна Ганна Маляр заявила, що заяви ворога про нібито повне захоплення Бахмута є інформаційним вкидом: росіяни регулярно стверджують про нібито повний контроль над містом.

Про це Маляр заявила в ефірі телемарафону.

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт – видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", – заявила Маляр.

Вона додала, що ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмута.

"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхня (ворога, – ред.) задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", – сказала Маляр.

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Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу.

За інформацією Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

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