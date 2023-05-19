​Ворог видає бажане за дійсне: Маляр прокоментувала заяви росіян про повне захоплення Бахмута

Заступниця міністра оборони Україна Ганна Маляр заявила, що заяви ворога про нібито повне захоплення Бахмута є інформаційним вкидом: росіяни регулярно стверджують про нібито повний контроль над містом.

Про це Маляр заявила в ефірі телемарафону.

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт – видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", – заявила Маляр.

Вона додала, що ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмута.

"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхня (ворога, – ред.) задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", – сказала Маляр.

Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу.

За інформацією Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.