Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN

Українські військові використали американську ЗРК Patriot, щоб збити російський винищувач на великій відстані. Про це пише CNN із посиланням на співрозмовників у оборонному відомстві та Конгресі.

Літак, що був ціллю ЗРК, був одним із тих, що бомбардували українські цивільні цілі. Росія робить це, щоб максимально збільшити жертви серед цивільного населення.

"Представники оборонного відомства та співробітники Конгресу повідомили CNN, що українські війська останніми тижнями використовували американську систему протиповітряної оборони Patriot, щоб збити принаймні один російський винищувач на відстані. Російські літаки здебільшого залишаються за російськими оборонними лініями, що ускладнює для України націлювання за допомогою систем меншої дальності, таких як NASAMs", – зазначили журналісти.

Офіційні особи США сказали, що українці самі несуть відповідальність за ухвалення рішень про те, як застосовувати Patriot для захисту людей.

Нагадаємо, завдяки системі Patriot українським військовим уперше вдалося збити російські аеробалістичні ракети "Кинджал". Росіяни хизувалися, що ці ракети збити неможливо.

При цьому російське Міноборони заявило, що у ході удару по Києву 16 травня були знищені п'ять комплексів Patriot. Американські медіа повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ЗРК. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

В свою чергу, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, оскільки її компоненти не стоять у одному місці.

18 травня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що комплекс Patriot було пошкоджено, але тепер його полагодили і він повністю в робочому стані