Пошкоджений Patriot повністю в робочому стані, - Пентагон

Більше подробиць в Пентагоні не повідомляють.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що раніше система Patriot в Україні отримала пошкодження.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані”, - зазначила Сінгх.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

В свою чергу, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, оскільки її компоненти не стоять у одному місці.