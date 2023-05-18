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Російські війська обстріляли Нікополь з артилерії

Зокрема, пошкоджень зазнали чотири житлові будинки.

Російські війська обстріляли Нікополь з артилерії
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні, 18 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Внаслідок обстрілу знищено господарську споруду, ще три понівечено”, – написав Лукашук. 

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Він додав, що пошкоджень зазнали чотири житлові будинки, паркани та лінії електропередач. 

Минулось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по с. Циркуни на Харківщині. У результаті обстрілу загинула одна людина.

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