УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
ГоловнаСвіт

Бухгалтерська помилка Пентагону завищила допомогу Україні на $3 млрд, - Reuters

Це означає, що Київ може отримати більше зброї для війни.

Бухгалтерська помилка Пентагону завищила допомогу Україні на $3 млрд, - Reuters
Фото: defense.gov

Пентагон переоцінив американське обладнання, яке США передали Україні, приблизно на 3 мільярди доларів, повідомляє Reuters.

Інформацію агентству підтвердив помічник Сенату та представник Міноборони. 

Підписуйтесь на наш Google News

Ця помилка відкриває можливість відправлення до Києва більшої кількості зброї.

Помилка була результатом присвоєння вищої, ніж гарантована, вартості озброєнь, які були вилучені із запасів США і потім відправлені в Україну, зазначили два високопосадовці міністерства оборони.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні". Сьогодні про це мають повідомити Конгрес.

Представник міністерства оборони США сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у пакеті допомоги Україні в розмірі $48 млрд, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько $6 млрд. Це означає, що фінансування США на зброю та навчання може закінчитися до середини літа.

Сполучені Штати та їхні союзники продовжать ретельно оцінювати розвиток ситуації в Україні, щоб на основі цього ухвалювати рішення про передачу озброєнь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies