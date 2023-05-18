Бухгалтерська помилка Пентагону завищила допомогу Україні на $3 млрд, - Reuters

Це означає, що Київ може отримати більше зброї для війни.

Пентагон переоцінив американське обладнання, яке США передали Україні, приблизно на 3 мільярди доларів, повідомляє Reuters.

Інформацію агентству підтвердив помічник Сенату та представник Міноборони.

Ця помилка відкриває можливість відправлення до Києва більшої кількості зброї.

Помилка була результатом присвоєння вищої, ніж гарантована, вартості озброєнь, які були вилучені із запасів США і потім відправлені в Україну, зазначили два високопосадовці міністерства оборони.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні". Сьогодні про це мають повідомити Конгрес.

Представник міністерства оборони США сказав, що, можливо, кількість переоцінених озброєнь може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у пакеті допомоги Україні в розмірі $48 млрд, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько $6 млрд. Це означає, що фінансування США на зброю та навчання може закінчитися до середини літа.

Сполучені Штати та їхні союзники продовжать ретельно оцінювати розвиток ситуації в Україні, щоб на основі цього ухвалювати рішення про передачу озброєнь.