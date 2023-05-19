До цього Путін скасував заборону на польоти.

Сьогодні, 19 травня, у столиці Грузії Тбілісі проходять протести через прибуття першого за 4 роки авіарейсу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні в аеропорт Шота Руставелі сів російський літак "Москва-Тбілісі". В аеропорту посилили охорону, а на чергування вивели декілька десятків правоохоронців.

Це перший з 2019 року російський літак, який приземлився у Грузії. Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін скасував заборону на польоти.

Через відновлення авіасполучення з Росією грузинські активісти влаштували протести біля аеропорту. Учасники мітингу пройшли від площі Республіки.

Учасники акції вимагають скасувати прямі польоти з Росії до Грузії. Мітингувальники принесли прапори Грузії, України та ЄС, а також плакати з лозунгами: "Русский самолет, иди н***й" та "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

“Ехо Кавказу” повідомляє, що поліція не пускає опозиційних активістів до аеропорту. Вони співають гімн Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала заборонити авіасполучання з РФ.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлила свій небажаний літак у Тбілісі", – написала вона.

Despite the opposition of the Georgian people, Russia has landed its unwelcome flight in Tbilisi#No2Flights2Russia 🚫✈️ — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 19, 2023

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.

Російська авіакомпанія "Азимут" із 17 травня матиме змогу здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.

Також грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією.

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.