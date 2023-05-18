В Одесі є пошкодження промислової інфраструктури. Загинула мирна людина, двоє поранені (оновлено)
В Одесі є пошкодження промислової інфраструктури. Загинула мирна людина, двоє поранені (оновлено)
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Арсен Жумаділов: “Я можу довіряти українцям. І так само я хотів би, щоб українці довіряли кримським татарам”
Арсен Жумаділов: “Я можу довіряти українцям. І так само я хотів би, щоб українці довіряли кримським татарам”
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
ГоловнаСвіт

Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про ядерні озброєння є прикрим і безвідповідальним, - Держдепартамент

Сполучені Штати продовжать працювати над збереженням договору.

Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про ядерні озброєння є прикрим і безвідповідальним, - Держдепартамент
Фото: armyinform.com.ua

Сполучені Штати продовжують бути відданими Договору СНО-ІІІ (Договор про ядерні озброєння) між США та РФ. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми дотримуємося цього договору, і рішення Росії в односторонньому порядку призупинити свою участь у СНО-ІІІ є прикрим і безвідповідальним”,- зазначив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він додав, що Договір про ядерні озброєння посилив безпеку не лише США і Росії, а також і інших країн.

У Держдепартаменті вважають, що світ житиме краще, якщо США та Росія виконуватимуть Договір про ядерні озброєння.

За словами Патела, Сполучені Штати продовжать працювати над збереженням договору.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Росія повідомила, що призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies