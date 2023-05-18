Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про ядерні озброєння є прикрим і безвідповідальним, - Держдепартамент

Сполучені Штати продовжують бути відданими Договору СНО-ІІІ (Договор про ядерні озброєння) між США та РФ.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Ми дотримуємося цього договору, і рішення Росії в односторонньому порядку призупинити свою участь у СНО-ІІІ є прикрим і безвідповідальним”,- зазначив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Він додав, що Договір про ядерні озброєння посилив безпеку не лише США і Росії, а також і інших країн.
У Держдепартаменті вважають, що світ житиме краще, якщо США та Росія виконуватимуть Договір про ядерні озброєння.
За словами Патела, Сполучені Штати продовжать працювати над збереженням договору.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Росія повідомила, що призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між нею та Сполученими Штатами Америки.