Норвегія і Британія передадуть Україні РСЗВ великої дальності і радари артилерійського наведення Arthur

Міністр оборони Норвегії зазначив, що ця зброя "мала великий вплив у війні і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту".

Норвегія спільно з Великобританією передадуть Україні вісім РСЗВ великої дальності М270 і три радари артилерійського наведення Arthur.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам за підсумками зустрічі з британським колегою Беном Воллесом, йдеться на сайті норвезького міністерства.

"Сьогодні ми підтверджуємо постачання далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три радари артилерійського наведення ARTHUR та до РСЗВ великої дальності", - сказав Грам.

Норвезький міністр додав, що "ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність".

"Потрібно більше озброєнь, і це ті потужності, які дуже потрібні для України, яких ми не змогли б досягти без тісної співпраці з Великобританією", - зауважив Грам.

Міністр додав, що ця зброя "мала великий вплив у війні і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вивести з ладу низку важливих цілей за лінією фронту".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данія і Норвегія нададуть Україні 8000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR. Тим часом збройні сили Королівства Норвегія проведуть навчання для 3200 українських військових.