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Данія і Норвегія нададуть Україні 8 000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR

Снаряди будуть надані разом із артилерійськими установками.

Данія і Норвегія нададуть Україні 8 000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR
Артилерійська установка CAESAR
Фото: fmn.dk

Данія та Норвегія спільно передадуть Україні 8 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Згідно з повідомленням, збирання боєприпасів із компонентів виробництва обох країн проводитиметься у Данії для подальшої передачі в Україну.

"Українці, як і раніше, мають велику і гостру потребу в боєприпасах для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія активно займається підготовкою різної військової допомоги. Важливим прикладом є наша співпраця з Норвегією", – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Боєприпаси, які нададуть Данія і Норвегія, підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR, поставки яких Україні на безоплатній основі схвалив парламент Данії на початку року. Очікується, що снаряди будуть передані разом із системами.

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Нагадаємо, Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього серед іншого увійшли боєприпаси.

У січні 2023 року Данія передала Україні абсолютно всі свої французькі САУ Caesar – 19 штук 155-мм гаубиць. 

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