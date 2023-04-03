Данія і Норвегія нададуть Україні 8 000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR

Данія та Норвегія спільно передадуть Україні 8 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм для артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Згідно з повідомленням, збирання боєприпасів із компонентів виробництва обох країн проводитиметься у Данії для подальшої передачі в Україну.

"Українці, як і раніше, мають велику і гостру потребу в боєприпасах для боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія активно займається підготовкою різної військової допомоги. Важливим прикладом є наша співпраця з Норвегією", – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Боєприпаси, які нададуть Данія і Норвегія, підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR, поставки яких Україні на безоплатній основі схвалив парламент Данії на початку року. Очікується, що снаряди будуть передані разом із системами.

Нагадаємо, Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього серед іншого увійшли боєприпаси.

У січні 2023 року Данія передала Україні абсолютно всі свої французькі САУ Caesar – 19 штук 155-мм гаубиць.