Росіяни намагаються атакувати між Авдіївкою та Мар'їнкою, – Сили оборони

Російські загарбники не припиняють штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"Ворог намагається атакувати наші позиції між Авдіївкою та Мар'їнкою. Ці спроби не припиняються. Постійно ворог отримує, що називається, на горіхи. Але не полишає цих спроб. Варто зазначити, що ворог зазнав досить значних втрат. Якщо брати статистику, наприклад, минулого тижня, цього тижня навіть. То ворог дещо позбавився можливості атакувати. Немає в них тієї кількості техніки і, як вони самі зазначають, настала в них «дієта з боєприпасами»", – зазначив він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.