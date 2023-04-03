"Повернись живим" зібрав 333 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО"

Благодійний фонд "Повернись живим" завершив збір на "Довгі РУКи ТрО". Завдяки перерахуванням громадян і бізнесу вдалося створити у територіальній обороні 31 батарею зі 120-мм мінометами.
Про це йдеться у повідомленні фонду у твіттері. Голова фонду Тарас Чмут у фейсбуці додав, що на "Довгі РУКи" вдалося зібрати 333 млн гривень.
Кожна з 31-ї бригади ТрО отримає власну штатну мінометну батарею 120-х мінометів у складі:
- 6 нових українських 120-мм мінометів
- 3 нових пікапів
- 14 радіостанцій Motorola
- 9 монокулярів нічного бачення (gen 3)
- 3 коптерів
- 3 "Старлінків"
- 8 планшетів з ПЗ ARMOR
- 3 ДБЖ
- 3 інверторів
- 3 біноклів.
"Командування Сил ТРО зі свого боку забезпечує на кожну батарею 7 вартаніжок для транспортування мінометів та майна підрозділу", – заявив Чмут.
Мережа АЗС Okko перерахувала на збір 48 млн гривень.
Збір на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) фонд оголосив для посилення спроможностей бійців територіальної оборони.