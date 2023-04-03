"Повернись живим" зібрав 333 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО"

Кожна з 31-ї бригади ТрО отримає власну штатну мінометну батарею 120-х мінометів.

Благодійний фонд "Повернись живим" завершив збір на "Довгі РУКи ТрО". Завдяки перерахуванням громадян і бізнесу вдалося створити у територіальній обороні 31 батарею зі 120-мм мінометами.

Про це йдеться у повідомленні фонду у твіттері. Голова фонду Тарас Чмут у фейсбуці додав, що на "Довгі РУКи" вдалося зібрати 333 млн гривень.

Кожна з 31-ї бригади ТрО отримає власну штатну мінометну батарею 120-х мінометів у складі:

6 нових українських 120-мм мінометів

3 нових пікапів

14 радіостанцій Motorola

9 монокулярів нічного бачення (gen 3)

3 коптерів

3 "Старлінків"

8 планшетів з ПЗ ARMOR

3 ДБЖ

3 інверторів

3 біноклів.

"Командування Сил ТРО зі свого боку забезпечує на кожну батарею 7 вартаніжок для транспортування мінометів та майна підрозділу", – заявив Чмут.

Мережа АЗС Okko перерахувала на збір 48 млн гривень.

Збір на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) фонд оголосив для посилення спроможностей бійців територіальної оборони.