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"Повернись живим" зібрав 333 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО"

Кожна з 31-ї бригади ТрО отримає власну штатну мінометну батарею 120-х мінометів. 

"Повернись живим" зібрав 333 млн гривень на "Довгі РУКи ТрО"
Фото: Тарас Чмут Facebook

Благодійний фонд "Повернись живим" завершив збір на "Довгі РУКи ТрО". Завдяки перерахуванням громадян і бізнесу вдалося створити у територіальній обороні 31 батарею зі 120-мм мінометами.

Про це йдеться у повідомленні фонду у твіттері. Голова фонду Тарас Чмут у фейсбуці додав, що на "Довгі РУКи" вдалося зібрати 333 млн гривень.

Кожна з 31-ї бригади ТрО отримає власну штатну мінометну батарею 120-х мінометів у складі:

  • 6 нових українських 120-мм мінометів 
  • 3 нових пікапів 
  • 14 радіостанцій Motorola 
  • 9 монокулярів нічного бачення (gen 3)
  • 3 коптерів 
  • 3 "Старлінків"
  • 8 планшетів з ПЗ ARMOR 
  • 3 ДБЖ
  • 3 інверторів 
  • 3 біноклів. 

"Командування Сил ТРО зі свого боку забезпечує на кожну батарею 7 вартаніжок для транспортування мінометів та майна підрозділу", – заявив Чмут. 

Мережа АЗС Okko перерахувала на збір 48 млн гривень. 

Збір на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) фонд оголосив для посилення спроможностей бійців територіальної оборони. 

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