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СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську

Її завербувала ФСБ через соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники".

СБУ затримала жінку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю росіян у прифронтових районах Донеччини. Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для залучення жінки до співпраці ворог використовував соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії Росії. У подальшому за вказівкою ФСБ жінка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону. Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

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Зловмисницю затримали під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з росіянами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, вночі 25 березня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні міста. За словами мера, минулося без поранених. 

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