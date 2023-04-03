Росіяни за неділю 20 разів обстрілювали Херсонську області. Загинула людина

Протягом 2 квітня російська армія 20 разів обстрілювала Херсонську область. Окупанти випустили 131 снаряд.

Херсон зазнав одного обстрілу. Чотири снаряди влучили в житлові квартали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Загинула 75-річна жінка. Жодного дня, перебуваючи на цій посаді, не було ще без постраждалих. Але, дякуючи ЗСУ, кількість обстрілів звільненої території зменшилась", – сказав він.

За словами Прокудіна, сили оборони потихеньку "відтягують" окупантів від лінії розмежування. Водночас росіяни стали частіше обстрілювати херсонців керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, що ворог обстрілює Херсон щодня. Зокрема, й за день до вчорашнього обстрілу, 1 квітня росіяни вбили там обстрілом одну мирну людину.